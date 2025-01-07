Erdoğan 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti

Ana gündem maddesi 'ekonomi' olan kabine toplantının ardından emekliler ile ilgili bir iyileştirme açıklaması gelmezken Erdoğan, fahiş fiyat uygulamalarının boykot edilmesi çağırısı yaptı. Erdoğan ayrıca 2025 yılını Aile Yılı ilan etti.

3 ÇOCUK ÇAĞRISINI TEKRARLADI

Açıklamasında güçlü toplumun ancak güçlü ailelerle mümkün olacağını vurgulayan Erdoğan "Bu konuda ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Küresel şer odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları herkesin malumudur. LGBT meselesi ailenin varlığına yönelik en ciddi tehdittir." ifadelerini kullandı.

Doğurganlık hızının düştüğünü söyleyen Erdoğan "Açıkça ifade etmek gerekirse bu durum alarm vericidir. Her fırsatta yaptığımız 3 çocuk çağrısının ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. 2025 senesini aile yılı ilan etmeyi kararlaştırdık. Aile yapımızla gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmak için çalışacağız." diye konuştu.

AİLE BAKANI DETAYLARI PAYLAŞTI

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 13 Ocak'ta Aile Yılı'nın detaylarının açıklanacağını duyurdu.

Bakan Göktaş açıklamasında, "Vatandaşlarımızın, ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için Bakanlığımızın koordinasyonunda devletimizin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmaları hayata geçireceğiz.



13 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı’nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum." dedi.