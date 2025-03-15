Erdoğan 3 bakanın ismini çizdi! Ankara'yı 'sıra kime gelecek' korkusu sardı

AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yaşanan mağlubiyetin ardından değişim mesajı vermişti.

AKP'de il ve ilçe kongrelerinden sonra yapılan büyük kongreyle birlikte Kabine'de de yapılması beklenen değişim gerçekleşmedi.

"DAĞ FARE DOĞURMAYACAK"

AKP'nin büyük kongresinde muhalefetten transfer edilen isimler dikkat çekerken, Kabine'deki değişimin ise haziran ayına kaldığı öne sürüldü. Cumhuriyet'in haberine göre, parti kaynakları, Kabine'deki değişimde “dağın fare doğurmayacağı” yorumunu yaptı.

KABİNE'DE GÖREVDEN ALINMASI BEKLENEN 3 BAKAN

Kurmaylar, kabine değişikliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un koltuğunun riskte olduğuna işaret ediyor.

Uraloğlu’ndan boşalacak koltuk için ise partinin eski yerel yönetimler başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ismi geçiyor.

Parti kaynakları, Kabine'de koltuğu riskte olan isimlerin yerine yeni bir isim bulmakta zorlanıldığını belirtti.

"TRANSFER OLMAYACAK!"

AKP kurmayları, Kabine'ye milletvekili isimlerden transfer yapılmayacağını da belirtiyor. Bu duruma gerekçe olarak ise “Anayasa değişikliği görüşmelerinde Meclis aritmetiğini riske atmak istenmemesi” gösteriliyor.