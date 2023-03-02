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Erdoğan 5 il başkanını görevden aldı

Erdoğan, AKP’nin Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin illerindeki il başkanlarını değiştirdi. Görevden alınan il başkanlarının yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:28
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Erdoğan 5 il başkanını görevden aldı

Erdoğan 5 il başkanını görevden aldı
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AKP’de beş ilin il başkanları değiştirildi. AKP Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "uygun görmesiyle" Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin illerinde il başkanlarının değiştirildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir atandı.

Bu görevden alma ve atamalardan sonra akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur" şeklindeki açıklamaları geldi. 

Bu açıklamalardan sonra Ankara kulisleri hareketlenmişti.

 

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