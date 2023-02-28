Erdoğan depremzedelere bayrammış gibi para dağıttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Adıyaman'da, çocuklara para dağıttı.

Bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman’a giden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 'depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını' belirterek "helallik" istemişti.

BABACAN’DAN TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından Erdoğan'ın Adıyaman'da çocuklara para dağıtmasına tepki gösterdi.

Babacan, "Bu görüntü normal değil. İnsan onuruna yaraşır bir muamele istiyor insanlar. Çadır, konteyner, ısıtıcı istiyor. Bir bariyerin arkasından ulufe dağıtır gibi verilen harçlığı değil!" dedi.

RİZE'DE DE ÇAY DAĞITMIŞTI

Erdoğan, 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Rize sel felaketinde de yurttaşlara otobüsten çay fırlatmıştı.