Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden yüzde 50+1 detayı. Ankara kulislerinden sızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ana gündemini 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerdeki işbirliğinin oluşturduğu belirtilirken, Erdoğan ile Bahçeli’nin, AKP ve MHP heyetlerinin yerel seçimlerdeki işbirliği ile ilgili çalışmalar üzerinden değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre, iki liderin ayrıca özellikle İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıkları için Cumhur İttifakı’nın “ortak adayı” olacak aday adayları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu ileri sürüldü. Görüşmede, cumhurbaşkanı seçimi için geçerli olan yüzde 50 + 1 kuralı ile ilgili de iki liderin “bu tartışmayı rafa kaldırdığı ve yüzde 50 + 1 ile ilgili Cumhur İttifakı arasında bir krizin olmadığı yönünde görüş birliğine vardıkları” iddia edildi.

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili olarak geçen haftalarda, “Mevcutta 50 + 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil” ifadelerini kullanmış, bu ifadelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz” diyerek “yüzde 50 + 1’in cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temelini oluşturduğunu” ifade etmişti.

İki liderin geçen hafta bir araya geleceği konuşuluyordu. Ancak aralarında “yüzde 50 +1” ile ilgili yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle “geçen hafta görüşmenin yapılmadığı” ileri sürülmüştü. Bu tartışmaların ardından liderler dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, iki liderin masasında “yüzde 50 + 1”in de olduğu ancak “yüzde 50 + 1 ile ilgili Cumhur İttifakı arasında bir krizin olmadığı yönünde görüş birliğine vardıkları” iddia edildi. Tartışmanın da “rafa kaldırıldığı” söylendi.

Cumhur İttifakı’nda, MHP ile AKP arasında kurulan heyetler, yerel seçimlerdeki işbirliği ile ilgili çalışmasını büyük oranda tamamladı. Erdoğan ve Bahçeli’nin dünkü görüşmede masasındaki ana gündem maddesinin de bu olduğu belirtildi.