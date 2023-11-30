Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden yüzde 50+1 detayı. Ankara kulislerinden sızdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmeden yüzde 50+1 detayı çıktı. Kulislerden sızan bilgilere göre yüzde 50+1 detayı rafa kalktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden yüzde 50+1 detayı. Ankara kulislerinden sızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ana gündemini 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerdeki işbirliğinin oluşturduğu belirtilirken, Erdoğan ile Bahçeli’nin, AKP ve MHP heyetlerinin yerel seçimlerdeki işbirliği ile ilgili çalışmalar üzerinden değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre, iki liderin ayrıca özellikle İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıkları için Cumhur İttifakı’nın “ortak adayı” olacak aday adayları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu ileri sürüldü. Görüşmede, cumhurbaşkanı seçimi için geçerli olan yüzde 50 + 1 kuralı ile ilgili de iki liderin “bu tartışmayı rafa kaldırdığı ve yüzde 50 + 1 ile ilgili Cumhur İttifakı arasında bir krizin olmadığı yönünde görüş birliğine vardıkları” iddia edildi.

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili olarak geçen haftalarda, “Mevcutta 50 + 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil” ifadelerini kullanmış, bu ifadelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz” diyerek “yüzde 50 + 1’in cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temelini oluşturduğunu” ifade etmişti.

İki liderin geçen hafta bir araya geleceği konuşuluyordu. Ancak aralarında “yüzde 50 +1” ile ilgili yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle “geçen hafta görüşmenin yapılmadığı” ileri sürülmüştü. Bu tartışmaların ardından liderler dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, iki liderin masasında “yüzde 50 + 1”in de olduğu ancak “yüzde 50 + 1 ile ilgili Cumhur İttifakı arasında bir krizin olmadığı yönünde görüş birliğine vardıkları” iddia edildi. Tartışmanın da “rafa kaldırıldığı” söylendi.

Cumhur İttifakı’nda, MHP ile AKP arasında kurulan heyetler, yerel seçimlerdeki işbirliği ile ilgili çalışmasını büyük oranda tamamladı. Erdoğan ve Bahçeli’nin dünkü görüşmede masasındaki ana gündem maddesinin de bu olduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Borsa güne yatay bir seyirle başladı
Borsa güne yatay bir seyirle başladı
Brent petrol yükselişte. Varil fiyatı 83,25 dolar oldu
Brent petrol yükselişte. Varil fiyatı 83,25 dolar oldu
Cumhur İttifakı ortakları Erdoğan’a karşı çıktı. 50+1 çatlağı
Cumhur İttifakı’nda 50+1 krizi derinleşiyor. 'Türkiye'nin öncelikli gündemi bu değildir'
Bahçeli'den yüzde 50+1 açıklaması
Öne Çıkanlar
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı Spor
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Bir savaş zeplininin içi nasıldır? Havadaki ölüm balonu Teknoloji
Bir savaş zeplininin içi nasıldır? Havadaki ölüm balonu
İlaçların yan etkilerine yapay zeka hamlesi Sağlık
İlaçların yan etkilerine yapay zeka hamlesi
Neyzen Tevfik'in bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı. Hakkında çıkan yalan habere böyle tepki göstermiş Gündem
Neyzen Tevfik'in bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı. Hakkında çıkan yalan habere böyle tepki göstermiş
Kazakistan’da hostel yangını: 13 ölü Dünya
Kazakistan’da hostel yangını: 13 ölü
Kahve telvelerinin betona akılalmaz etkisi ortaya çıktı. Telveleri yiyenler kulaklarına inanamıyor Gündem
Kahve telvelerinin betona akılalmaz etkisi ortaya çıktı. Telveleri yiyenler kulaklarına inanamıyor
Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi. "Temizledik cühelaları" Magazin
Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi. "Temizledik cühelaları"