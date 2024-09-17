Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül'de BM 79. Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek, konuşmanın ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak. Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. BM 79. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün, üçüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

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