'Erdoğan BRICS zirvesine katılacak' Açıklama Rusya'dan

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne katılacağını duyuruldu. Bu açıklamanın, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu yaptığı iddiaları ile eş zamanlı yapılması dikkat çekti. Kremlin, Türkiye'nin BRICS'e ilgi gösterdiğini belirtse de Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.

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Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 16. zirveye ilişkin Rus basınına açıklamalarda bulunan Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde 10'uncusu düzenlenen BRICS Zirvesi’ne ''davetli lider'' statüsünde iştikak etmişti.

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin birkaç ay önce BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını öne sürmüştü. Bu iddia, kısa süre içinde Rus medyasına da konu oldu. BRICS’in X platformundaki resmi hesabında, Türkiye'nin örgüte resmi başvuru yaptığına dair bir paylaşım yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye’nin BRICS'e katılma niyetine ilişkin soruları yanıt verirken “'Evet, gerçekten de Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor, bunu uzun zamandır duyurdular'' diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ise henüz Türkiye'nin BRICS'e başvurduğu iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi.