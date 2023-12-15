Erdoğan Büyükşehir adaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, İstanbul'da pazar günü yapılacak temayül yoklamasını hatırlatarak, ''Adana, İzmir büyükşehirlerinin gerek milletvekilleri gerek teşkilat gerekse belediye başkanları ile toplantımızı yaptık. Onların temayüllerini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de temayüllerini alacağız. Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bu arada bazı illerin adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.'' diye konuştu.

"Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenin konu başlıkları neler?" sorusuna ise Erdoğan şu yanıtı verdi:

''Dün akşam Sayın Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu, bu görüşmenin ana başlıklarını bir F16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da Kongre'ye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine İsveç konusunda da bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu, yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın ve bunun dışında da bizler millet meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti. Komisyondan geçmenin ötesinde de dışişleri komisyonumuz şu anda Kongre'yle bu gelişmeleri yürütüyor.

"GAZZE KONUSUNU BİDEN İLE ETRAFLICA ELE ALDI''

Bir diğer adım da özellikle Gazze konusunu Sayın Biden ile etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde şu an itibariyle 18 bini aşkın, çocuk, kadın yaşlı, okullar, camiler bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının nedenli insani olduğunu ve bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere dedik buraya müdahil olmanız gerekir dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik.''

''İSRAİL YALNIZLIĞA DOĞRU GİDİYOR''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes olmayacak açıklamasına ilişkin yöneltilen soruya da "İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil fakat İsrail'den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önce 121 burada İsrail'in tamamıyla karşısında yer aldı. Bu 121 bizimle beraber hareket etti. O zaman 40 çekimser kalmıştı, 10 Amerika'yla beraber İsrail'in yanında yer almıştı. Şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor bundan sonraki süreçte de bu yalnızlığı İsrail'in daha da artacak." şeklinde yanıt verdi.