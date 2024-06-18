Erdoğan CHP ziyaretinde Özgür Özel'e bu soruyu sordu Tayfun Kahraman kimdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 18 yıl sonra CHP’yi ziyaret etti. Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Görüşmenin detayları ortaya çıkmıştı. Gezi olayları, Sinan Ateş cinayeti, Şenyaşar Davası ve kayyumların konuşulduğu açıklanmıştı.

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AİHM ve AYM kararlarının uygulanmamasının yarattığı tahribatı anlattı. Gezi davası ve bu süreçte tutuklu bulunan Osman Kavala ile Tayfun Kahraman hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, Özel'in açıklamalarını dinledi ve sadece "Tayfun Kahraman kimdi?" diye sordu.

Bu olaylar ve isimler, kamuoyunun ve siyasi çevrelerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

Tayfun Kahraman, Gezi Olayları sırasında Taksim Dayanışma Platformu üyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı olarak görev yapmıştı.

13 Haziran 2013 tarihinde Başbakanlık Resmi Konutu’nda Başbakan Erdoğan ile görüşen heyetin sözcülüğünü yapmıştı.

Gezi Parkı olaylarını finanse etmekle suçlandığı davada 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan Tayfun Kahraman'ın cezaevine gitmeden önce kızıyla vedalaştığı anlar gündem olmuştu.