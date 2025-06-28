Erdoğan CHP'yi hedef aldı: Şaibeyle yatıp, Butlan'la kalkıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması" programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'yi hedef alarak, "Şaibeyle yatıp, Butlan'la kalkıyorlar" söyleminde bulundu.

"HEYBEDEKİ İRİLİ UFAKLI TURPLAR DA BİRER BİRER ORTAYA ÇIKARILIYOR"

"Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması" açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi boş geçmedi. Erdoğan, "Ortada bir batan iflas eden varsa ana muhalefetin felaket tellallığı siyasetidir. Yıllarca beraber yol yürüdükleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını, birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Heybedeki irili ufaklı turplar da, ahtapotun kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkarılıyor" dedi.

"ŞAİBEYLE YATIP, BUTLANLA KALKIYORLAR"

CHP kurultayı davasında muhalefet içerisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, "İstanbul'u zehirli sarmaşık gibi saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Gündemlerinde ne millet, ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp, butlanla kalkıyorlar. Meselenin daha hazin tarafı şudur. Lafa gelince Kuvai milliyeci olmakla övünen partinin genel başkanı, yabancı siyasetçilerden demokrasi dileniyor, huzurlarında el pençe durup bizi sıkıştırmaları için onlardan ricada bulunuyor" ifadelerini kullandı.