Erdoğan çok sinirlendi: Başını sallama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İspanya ziyaretinde El Pais gazetesinden bir gazeteci, Erdoğan'a Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına ilişkin soru yöneltti.



Erdoğan bu soruya şöyle cevap verdi:

“100’Ü AŞKIN ÖLÜME NEDEN OLMUŞTUR”

“"Türkiye bir hukuk devletidir, kararları yargı verir. Bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak hukuk devletindeki yargımız kararını vermiş ve bu kararlar çerçevesinde sonuçlanmıştır. Bu isimlerden biri 100'ü aşkın ölümüne neden olmuştur birçok terör yerde terör estirmiştir. Ülkemizin güneydoğu bölgesinde ölümlere neden oldular.

“BAŞINI SALLAMA”

Şu anda tabi sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Bir basın mensubunun teröristleri savunuyor olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama! Bak ben sallamıyorum, ben dimdik devam ediyorum. Bu Osman Kavala olur bu Selahattin Demirtaş olur, biz hukukun emrettiğini yaparız!