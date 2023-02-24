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Erdoğan, deprem bölgesindeki yapılaşmaya ilişkin kararname yayımladı: ‘Gereklilik bulunması’ halinde mera ve orman alanları da kullanılabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin kararname' Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, yeni yerleşim bölgeleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na resen karar alma yetkisi verildi. Belirleme yapılırken, ‘gereklilik bulunması’ halinde mera ve orman alanları da kullanılabilecek.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 04:54
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Erdoğan, deprem bölgesindeki yapılaşmaya ilişkin kararname yayımladı

Erdoğan, deprem bölgesindeki yapılaşmaya ilişkin kararname yayımladı: ‘Gereklilik bulunması’ halinde mera ve orman alanları da kullanılabilecek
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'Olağanüstü Hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin kararname' Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnamede yeni yerleşim bölgeleri için bakanlığa resen karar alma yetkisi verildi:

"Afet bölgesi kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin geçici veya kesin iskan kararları, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek AFAD'ın yeni yerleşim yerlerinin tespitine ilişkin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilir."

MERA VE ORMAN ALANLARI DA KULLANILABİLECEK

Kararnameye göre bu belirleme yapılırken, "gereklilik bulunması" halinde mera ve orman alanları da kullanılabilecek.

Bu kapsamda belirlenen alanlarda vasıf değişikliği gereken yerlerin resen vasıf değişikliği yapılacak ve bu yerler Hazine adına tescil olunarak yapılan işlemler ilgili kurumlara bildirilecek.

ASKI, İLAN İTİRAZ HÜKÜMLERİ UYGULANMAYACAK

Köy yerleşme alanları dahil belirlenen kesin iskan alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılacak.

Bu alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan plan ve parselasyon planlarında, İmar Kanunu'nun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Bu alanlarda taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana aktarılabilecek. Bu haklar takas ve trampa işlemlerine konu edilebilecek.

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