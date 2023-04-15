Yandaş müteahhitler bayramda para basacak. Bayramda Eski Türkiye'nin yaptığı köprü ve yollar bedava

Yap-İşlet-Devret adı altında bilinen projelerdeki köprü ve otoyallar bu bayramda da ÜCRETLİ...Süleyman Demirel ve Turgut Özal döneminde yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz. Bunun yanında AKP iktidarı öncesinde yapılan otoyollar İse bedava

Bütçeye yükleri nedeniyle eleştirilen kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri ile inşa edilen köprü ve otoyollarda bayramda bile yurttaştan geçiş ücreti alınıyor. İktidar Şeker Bayramı nedeniyle köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş hakkı tanırken yap-işlet-devret projeleri ile inşa edilenleri yine kapsam dışında bıraktı.

Yurttaş köprü ve otoyolları kullanırsa 500 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü’nden geçen yurttaşlar geçiş ücreti ödeyecek. 1915 Çanakkale Köprüsü ücreti otomobiller için 218.50 lira. Minibüsler için 279.50 lira.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Ramazan Bayramı'nda yap-işlet-devret projelerindeki köprü ve otoyollar hariç, eski Türkiye dönemine yapılan köprü ve otoyallarda geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ..............................PARALI

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ......................PARALI

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ..............PARALI

AVRASYA TÜNELİ.........................................PARALI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ.............ÜCRETSİZ

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ...........ÜCRETSİZ

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Köprü ve otoyolların yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma da ücretsiz olacak. Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak