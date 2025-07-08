Erdoğan dört ülkenin büyükelçilerini Külliye’de ağırladı!

Düzenleme: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

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Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ukrayna Büyükelçisi Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi

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Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Guennad ile ayrı ayrı görüştü.

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