Erdoğan duyurdu: Atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Öğretmenlerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde eğitim ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.