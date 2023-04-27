Erdoğan duyurdu: Atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik

Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik" dedi.

Erdoğan duyurdu: Atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Öğretmenlerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde eğitim ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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