Erdoğan enflasyon için yine tarih verdi

Denizli’de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ve seçime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefeti sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşlerinden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz" dedi.

ENFLASYON YIL SONUNA DOĞRU DÜŞECEK

Enflasyon sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir baş ağrısı olduğunu belirten Erdoğan, “Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz çabaların şahidi milletimizin ta kendisidir. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Yılsonuna doğru enflasyonun düşmeye başlamasıyla rahat bir nefes alacağız” dedi.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerine ulaşacaklarını belirten Erdoğan, “Bu vatan topraklarını evlatlarımıza en huzurlu, en güvenli, en müreffeh şekilde teslim etmek boynumuzun borcu. Son 10 yılda yaşadıklarımız başka ülkenin başına gelse, şimdiye darmadağın olmuştu. Bekleyenlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HER ŞEYİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Erdoğan konuşmasının devamında, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ayaklarından biri savunma sanayinde ve teknolojide en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirtirken, son bir yıl içinde hava, kara ve denizde onlarca projeyi hizmete aldıklarını, yüzde 20 olan yerli üretimi yüzde 80'lere çıkardıklarını vurgulayarak, “Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz” diye konuştu.