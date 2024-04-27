Erdoğan Erbakan’a çok sinirlendi: Bunun hesabını vereceksin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Kudüs Platformu Konferansı’nda yaptığı açıklamalarda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Kürecik Radar Üssü hakkındaki ifadelerine cevap verdi.

“BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ”

“Şu utanmazlığa bakın. Kürecik’teki radar üssü ile ilgili benzer yalanlara sarıldıklarını görüyoruz. Kürecik’teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz” diyen Erdoğan, Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Böyle yalan söylemeyin kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz. Kendi devletine ve milletine iftira atarak da siyasetçilik oynanmaz. Varsa bir belgeniz, deliliniz çıkarırsınız ispat edersiniz. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama müfteri damgası yemekten kurtulamazsınız. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye’nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürme lüksü yoktur.”

İSRAİL’İN KÜRECİKTE RADAR ÜSSÜ VAR İDDİASI

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, seçim öncesi yaptığı bir konuşmada, “İsrail’i, İran’ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya’da Kürecik’te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü’nü” ifadelerini kullanmıştı.