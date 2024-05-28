Erdoğan: Eş dost ve hısım atamalarıyla belediye imkanlarının kullanıldığını görüyoruz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan: Eş dost ve hısım atamalarıyla belediye imkanlarının kullanıldığını görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı açıklamada, İBB Başkan İmamoğlu'nun 'Roma seyahatini' sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin değerlendirmesinde atanmış ya da seçimiş kamu görevlilerinin daha hassas davranması gerektiğini söyleyen Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemeğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz. Eskiye öykünmek yerine önümüze bakmanın, geleceğe odaklanmamız şart" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Yıllarca en büyük sorunumuz olan siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven tesis edildi. Bundan bir yıl önce millet kararını verdi. Milletimiz seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla beraber işine gücüne döndü. Milletimiz bunun bir kazanım olduğunu düşünüyor.

Bu kazanımın korunması gerektiğine inanıyoruz. Elbette pürüzler olabilir. Biz tecrübelerimizin ışığında

Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemeğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz. Eskiye öykünmek yerine önümüze bakmanın, geleceğe odaklanmamız şart.

Yeni Anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye’yi darbe Anayasa’sından kurtarmak bizim için milli bir görevdir.

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SAVURGANLIK AÇIKLAMASI

Kamuda tasarruf ve verimlilik anlayışının ön plan çıktığı günümüzde Sayıştay’ın denetimleri daha da önem kazanmıştır. İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz.

Son dönemde eş dost ve hısım atamalarıyla birlikte maalesef belediye imkanlarının kişisel amaçlar kullanıldığını üzülerek görüyoruz, bu hadiseler milletin kamu kurumlarına ve siyasetçilere olan güvenini de derinden sarsmaktadır

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İMAMOĞLU’NU HEDEF ALDI

Kimse kusura bakmasın. Ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış ya da seçilmiş tüm makam sahipleri daha dikkatli daha hassas davranmalı kamu malına özen göstermelidir.

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