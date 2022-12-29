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EYT kuyruğu! Sabahın köründe SGK önlerine akın ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması sonrasında çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:59
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Erdoğan EYT’de yaş şartı aranmayacağını açıkladı. Vatandaş sabahın köründe SGK önlerine akın etti

EYT kuyruğu! Sabahın köründe SGK önlerine akın ettiler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı EYT açıklaması sonrasında çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren SGK önlerinde kuyruk oluşturdu.

Doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra hizmet dökümleri ile ilgili bilgi almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk dron ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.

Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı.

Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğu da havadan görüntülendi.

 

"ÇOK MUTLU OLDUK, SEVİNDİK"

Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, “EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum. O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın. Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanı'ma teşekkür ediyorum” dedi.

Doğum borçlanması için geldiğini belirten bir vatandaş, “Doğum borçlanması yapacağız. Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur” ifadelerini kullandı.

(Kaynak: İHA)

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Albatros
29.12.2022 11:18
9 Eylül 1999de işe giren birisi 8 Eylül de işe giren den 10 yıl fazla çalışacak bunada adalet denilecek  
 
AKM
29.12.2022 11:11
asıl sorun burdan öte yaw 42 45 yaşında emekli oluyor Avrupa 68 70 sonrada emekli geçinemiyoz bu nasıl iş henüz anlamış değilim bir yaş sınırlama olsaydı ne olurdu emekli yine sürünecek  
 
M.C
29.12.2022 11:11
Tek adam rejiminin uyguladigi yanlis ve plansiz politikalarinin geldigi son nokta.  
 
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