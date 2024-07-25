Erdoğan Faslı filozof Taha Abdurrahman'ı kabul ettii

Erdoğan Taha Abdurrahman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde, Taha Abdurrahman'ın eşi de hazır bulundu.

TAHA ABDURRAHMAN KİMDİR?

Taha Abdurrahman, 28 Mayıs 1944'te Fas'ın El-Cedide şehrinde doğmuş, Arap-İslam dünyasının önde gelen düşünürlerinden biridir. Mantık, ahlak ve dil felsefesi, modernite ve geleneği okumada yöntem üzerine özgün felsefi projeleri bulunmaktadır.

EĞİTİM VE AKADEMİK KARİYER

Taha Abdurrahman, Rabat'taki V. Muhammed Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldıktan sonra, Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde dil felsefesi ve mantık alanında eğitimine devam etti. 1970 yılında Rabat'taki V. Muhammed Üniversitesi'nde mantık ve dil felsefesi profesörü olarak akademik kariyerine başladı.

FELSEFİ GÖRÜŞLERİ VE ÇALIŞMALARI

Abdurrahman, moderniteyi İslam ve Arap gelenekleri temelinde etik ve insani bir çerçevede yeniden yorumlamayı amaçlamaktadır. Çalışmaları, mantık, dil felsefesi ve ahlak felsefesi üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca, İslam ve bilim arasındaki ilişkiyi de incelemektedir.

ÖDÜLLER

Taha Abdurrahman, iki kez Fas Kitap Ödülü'nü kazanmış ve 2006 yılında İslam Düşüncesi ve Felsefesi alanında ISESCO Ödülü'ne layık görülmüştür.

Abdurrahman, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde akıcıdır ve Almanca, Latince ve Antik Yunanca metinleri de okuyabilmektedir.

Taha Abdurrahman, felsefi çalışmaları ve düşünceleriyle Arap-İslam dünyasında önemli bir etki yaratmış ve modern felsefi tartışmalara katkıda bulunmuştur.