Fenerbahçe kongresi öncesi başkan Ali Koç'la rakibi Aziz Yıldırım arasındaki çekişme sürüyor.

İki taraf da hazırlıklarına devam ederken, Korkusuz gazetesinin usta yazarı Can Ataklı, çok çarpıtı bir iddiada bulundu.

Ataklı, "Erdoğan Fenerbahçe’de Ali Koç’un kazanmaması için harekete geçti" başlıklı yazısında "Erdoğan görüldüğü kadarıyla son olarak Fenerbahçe’de başkanı değiştirmeye karar vermiş. Bunun için de tuhaf çıkışlarına alışık olduğumuz saray danışmanı Mehmet Uçum görevlendirilmiş. Uçum tam da Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği gün bir tweet atarak Ali Koç’u yerden yere vurdu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum paylaşımında şunları yazmıştı:

"Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran.

Birkaç doğruyu hiç bir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi.

“Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir?

Herhalde “Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum” demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun.

Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir.

Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak.

Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak."

Uçum'un paylaşımını hatırlatan Ataklı, şöyle devam etti:

"Mehmet Uçum’un Erdoğan’dan izin hatta talimat almadan kendi başına böyle bir tweet atması mümkün mü?

Fenerbahçe kongresi çok sert geçecek demek ki.

Bakalım Fenerbahçe üyeleri Erdoğan’ı dinleyecek ve Ali Koç’u başkanlıktan uzaklaştıracak mı?"