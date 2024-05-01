Erdoğan görüşmesi öncesi Özel'den eski liderlere telefon

Damla Baylan
Erdoğan görüşmesi öncesi Özel'den eski liderlere telefon
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi partisinin eski genel başkanlarını arayarak fikir alışverişinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde partinin önceki genel başkanlarıyla telefonla görüştü.

Bu kapsamda Özel’in; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak yarın yapılacak olan görüşme ile ilgili görüşlerini dinlediği belirtildi.

erdoganozel111.jpgÖzel ayrıca Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin içeriği ve çerçevesine dair de önceki genel başkanları bilgilendirdi.

Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşmeyle ilgili fikirlerini almıştı.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep ettiği bilgisi kulislere yansımış; iki isim ilk olarak TBMM’de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’nda Numan Kurtulmuş’un çay daveti kapsamında bir araya gelmiş ve gerçekleşmesi beklenen görüşme hakkında temennilerini dile getirmişti.

Sonrasında iki liderin ilk olarak 2 Mayıs Perşembe günü görüşeceği bilgisi verilirken, sonrasında ise buluşmanın gerçekleşeceği mekan ve saat de duyurulmuştu.

Özel’in Saray’a mı gideceği tartışmaları yaşanırken buluşmanın yeri AKP Genel Merkezi olarak açıklanmış; saati ise 16.00 olarak belirlenmişti.

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