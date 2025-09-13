Erdoğan, grev kararını erteledi. Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan, grev kararını erteledi. Resmi Gazete'de yayımlandı

Öz Büro İş Sendikası'nın grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öz Büro İş Sendikası’nın aldığı grev kararını erteledi.Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türk Standartları Enstitüsü ve bağlı iş yerlerinde Öz Büro İş Sendikası tarafından alınan grev kararının genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

resmihaber.jpg

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

Son Haberler
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Suluova’da deprem
Suluova’da deprem
İzmir'de feci kaza
İzmir'de feci kaza
Erdoğan, grev kararını erteledi. Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan, grev kararını erteledi. Resmi Gazete'de yayımlandı
Icardi'den 12 Dev Adama'a tebrik
Icardi'den 12 Dev Adama'a tebrik