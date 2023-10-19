Erdoğan hakkında flaş İsrail iddiası. 1 ay önce bu pozu vermişlerdi

İngiliz haber ajansı Reuters Orta Doğu hakkında geniş kapsamlı bir analiz yayınlarken, 1 ay önce Netanyahu ile birlikte poz veren Erdoğan hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Erdoğan hakkında flaş İsrail iddiası. 1 ay önce bu pozu vermişlerdi

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar giderek şiddetlenirken bütün dünyanın gözü de bölgeye çevrilmiş durumda.

İngiliz haber ajansı Reuters da Orta Doğu’da yaşanan gerilimlerle ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. Analizde dikkat çekici iddialar ve senaryolar ortaya atıldı.

Yayınlanan analizde, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne değinildi. Türkiye’de son dönemde İsrail karşıtı eylemlerin arttığına ve Ankara’nın El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırı dolayısıyla 3 günlük yas ilan ettiğini hatırlatan Reuters, “Filistinli yetkililer El-Ehli Baptist Hastanesi’ndeki patlamaya İsrail’in hava saldırısının neden olduğunu söyledi.

İsrail patlamadan Filistinli İslami Cihad grubunun başarısız bir roket fırlatmasını sorumlu tutarken, bu grup patlamanın sorumluluğunu reddetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlamayı ‘en temel insani değerlerden yoksun İsrail saldırılarının son örneği’ olarak nitelendirdi” yorumunu yaptı.

Yayınlanan analizde, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, sosyal medya platformu X’te İsrail’in iddiasını hızla ‘#SahteHaber’ olarak damgaladı. Gece boyunca Türkler, başkent Ankara’daki İsrail büyükelçiliğinin önü de dahil olmak üzere en az bir düzine Türk şehrinde Filistin bayraklarıyla yürüdü ve İsrail’i kınayan sloganlar attı” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Havalimanı’nda İsrail’e dönmek istediğini söyleyen bir kadın, Reuters’a “Ben sadece eve gitmek istiyorum. Hepsi bu” dedi.

Protestocular Çarşamba akşamı İstanbul’daki İsrail ve ABD konsoloslukları yakınlarında yeni gösteriler düzenledi. Ankara’da ise birkaç yüz protestocu hastanede ölenler için kılınan sembolik cenaze namazının ardından yürüyüşe geçti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Adana’nın güneyindeki ABD konsolosluğunun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı ve ABD hükümet personeline protestolar nedeniyle Türkiye’deki hareketlerini en aza indirmeleri talimatı verildiği belirtildi.

‘‘ANKARA’NIN İSRAİL’E KARŞI SERT TAVIR TUTUNMASI MUHTEMEL’’

Ajansta yapılan analizlerde Gazze’deki hastane patlamasının İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından vahim sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Teneo’dan Wolfango Piccoli, “Ankara’nın artık çok daha sert bir İsrail karşıtı tutum takınması muhtemel. Erdoğan, iki ülke arasında 10 yıldan fazla süren gergin ilişkilerin ardından 2022’de başlatılan İsrail ile yakınlaşmayı terk etmeye bile karar verebilir… Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bozulması, Türkiye-ABD ilişkilerini de etkileyebilir ve iki NATO müttefiki arasında istikrarsız bir dönemde daha fazla gerilim yaratabilir” dedi.

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