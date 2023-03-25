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Erdoğan depremzedelere otobüsten oyuncak fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay’da otobüsten depremzedelere oyuncak dağıttığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:51
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Erdoğan Hatay'da depremzedelere oyuncak fırlattı

Erdoğan depremzedelere otobüsten oyuncak fırlattı
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Editör: Ayşe MEMİŞ

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Depremlerden Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Kilis, Malatya, Elazığ, Diyarbakır illeri büyük ölçüde etkikendi.

Büyük yıkımın olduğu depremlerde binlerce anne, baba,çocuk, genç, yardımların geç geldiği için ve soğuktan donarak yardım çığlıklarıyla vefat etti.

ERDOĞAN OTOBÜSTEN DEPREMZEDELERE OYUNCAK FIRLATTI

Bu illlerden biri de Hatay oldu. Hatay’da yüzlerce çocuk yaşamını yitirdi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken hala vatandaşların cansız bedenleri de çıkıyor.

Sosyal medyada yayılan bir videoya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay’da depremzedelere çocuklar için otobüsten oyuncak fırtlattı.

Çocukların çığlıkları ve yardım sözleri hala kulaklardayken Erdoğan’ın oyuncak fırlatması tartışma konusu oldu.

Video sosyal medyada çok kez izlendi ve tepki topladı.

DAHA ÖNCE AFET BÖLGELERİNDE PARA VE ÇAY DAĞITMIŞTI

Erdoğan daha önce yangın bölgesi Marmaris’te vatandaşlara otobüsten çay fırlatmasını da eleştiri konusu olmuştu. Erdoğan, 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Rize sel felaketinde de vatandaşlara otobüsten çay fırlatmıştı.

Ayrıca yine deprem bölgesinde Adıyaman'da, çocuklara para dağıttı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada ayrıca 'depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını' belirterek "helallik" istemişti.

Deprem bölgesinde çocuklara para dağıtmasıyla tepki toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de otobüsten çocuklara oyuncak fırlattı.,

SOSYAL MEDYADA GELEN TEPKİLER:

 

 

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