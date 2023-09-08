Erdoğan Hindistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan’a gitti.

KAYNAK: İHA
Erdoğan Hindistan'a gitti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla saat 11.05’te Esenboğa Havalimanı’ndan Hindistan’a hareket etti. Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve çerçevesinde liderlerle baş başa görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, zirvede Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları da liderlerle paylaşacak.
Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Son Haberler
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti Sağlık
Korona salgını vatandaşı ‘uyuz’ etti
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
iPhone kullananlar dikkat. Güncelleme yapmayan cihazlar tehlikede Teknoloji - Otomotiv
iPhone kullananlar dikkat. Güncelleme yapmayan cihazlar tehlikede
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü Güncel
Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı Güncel
Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı
ABD Açık'ta 19 yaşındaki Gauff finale çıktı Spor
ABD Açık'ta 19 yaşındaki Gauff finale çıktı
Kamerun’da ayrılıkçıların saldırısında 3 kişi öldü Dünya
Kamerun’da ayrılıkçıların saldırısında 3 kişi öldü