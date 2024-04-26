Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

İkili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu işbirliğini gözden geçirdik.

Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz güçlenmeye devam ediyor. AB ile Gümrük Birliği’ne yönelik güncellemelerin bir an önce başlatılması önemlidir.

AB’nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alınması konusunda Hollanda’nın desteğini bekliyoruz.

Gazze ve Ukrayna hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor.

Türkiye’nin bölücü terör ile mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır. Aralarında çocukların olduğu binlerce vatandaşımızı PKK’nın saldırılarında kurban verdik. Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim.

Bu göreve aday olan sayın Rutte ile yeni NATO Genel Sekreteri’nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştık. Müttefikler arasındaki savunma sanayi arasında yaptırım, kısıtlama ve engellerin ortadan kaldırılmasında yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır. Bu sürece stratejik akıl ve hakkaniyet çevresinde katkı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Başbakan Rutte ise şunları ifade etti: Türkiye, giderek artan jeopolitik önemi olan konularda belirleyici rol oynamakta. Gazze’deki durumu çözme çabaları sarf etmekte, Ukrayna’daki savaşla ilgili çabaları var. O bakımdan önemli bir rol oynamaktasınız. Türkiye’nin çok etkisi var. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekip arkadaşları çok saygı gören bir ekip. 400 küsur yılı aşan ikili ilişkilerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti ile de 100 yıllık işbirliğimiz var. Bugün Hollanda heyeti olarak bu konuların başarıya ulaştığını görmekten de heyecan duyduk.