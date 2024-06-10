Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Erdoğan ile Aliyev arasında gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail’in Gazze’de yönelik katliamları, Karabağ Savaşı'ndan sonra yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçen topraklardaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

KIBRIS DA GÜNDEME GELDİ

Azerbaycan Milli Meclisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, temmuz ayında Şuşa’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da ifade etti.