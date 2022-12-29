Erdoğan ile Bahçeli bugün bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün bir araya geleceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.
Yeniyıl öncesi yapılacak toplantıda gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor. Yeni yıl öncesi yapılacak toplantıda, gündemdeki konuların ele alınacağı belirtildi.
Son olarak Erdoğan, 13 Aralık'ta MHP liderini, evinde ziyaret etmişti. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürmüştü.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.