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Erdoğan ile Bahçeli bugün bir araya gelecek

Erdoğan ile Devlet Bahçeli bugün saat 16.00'da bir araya gelecek.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:45
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Erdoğan ile Bahçeli'nin bugün görüşmesi bekleniyor

Erdoğan ile Bahçeli bugün bir araya gelecek
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün bir araya geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Yeniyıl öncesi yapılacak toplantıda gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor. Yeni yıl öncesi yapılacak toplantıda, gündemdeki konuların ele alınacağı belirtildi.

Son olarak Erdoğan, 13 Aralık'ta MHP liderini, evinde ziyaret etmişti. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürmüştü.

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