Erdoğan ile Bıden'ın görüşeceği tarih belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan ile ABD başkanı Biden’ın Litvanya’daki NATO Zirvesinde görüşeceği açıklandı.

Erdoğan ile Bıden'ın görüşeceği tarih belli oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere, Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gitti.

Erdoğan’ın yapacağı ziyarete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

BIDEN İLE GÖRÜŞME SAATİ BELLİ OLDU

Litvanya’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın yarın saat 18.00’de görüşeceği açıklandı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Litvanya’daki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ve ABD arasındaki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Bu kapsamda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius’taki zirveye ilişkin telefonda görüşmüştü.

Sullivan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bugün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç ve İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi koordinasyon için konuştuğunu aktardı.

NATO, F16 VE AB ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik süreci ele alınmıştı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtmişti.

Türkiye'nin F-16 talebinin, İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etmişti.

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
İzmir’deki orman yangını fabrikalara dayandı Güncel
İzmir’deki orman yangını fabrikalara dayandı
Ünlü yıldız Salma Hayek'in havuzdaki görüntülerini paylaştığı video olay oldu Magazin
Ünlü yıldız Salma Hayek'in havuzdaki görüntülerini paylaştığı video olay oldu
Türkiye'de tanınmayan hastalık Sağlık
Türkiye'de tanınmayan hastalık
Sakın bu filmi kaçırmayın: Nereye Gidiyorsun, Aida? Kültür Sanat
Sakın bu filmi kaçırmayın: Nereye Gidiyorsun, Aida?
Tere otu sigara bıraktırır mı Şifalı Bitkiler
Tere otu sigara bıraktırır mı
Fenerbahçe Alexander Djiku'yu duyurdu Spor
Fenerbahçe Alexander Djiku'yu duyurdu