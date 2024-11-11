Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede. Zirvede tarihi anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı alana geçti. Erdoğan, zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Aile fotoğrafı çekiminde Erdoğan’ın solunda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, sağında ise Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik ediyor.

2011'DEN SONRA İLK KEZ AYNI KAREDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecinin konuşulduğu Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile uzun zaman sonra ilk kez aynı karede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü New York'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, BM çalışmaları marjında, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile ilişkileri "normalleştirmek" için bir araya gelme talebinde bulunduğunu söylemişti.

İki ülke Suriye ihtilafının başlamasının ardından 2011'de resmî olarak bütün ilişkilerini kopardı.

Cumhurbaşkanı, gazetecilere açıklamasında, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla Beşar Esad ile görüşmek istedik. Şimdi karşı tarafın cevabını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İkilinin zirvede bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.