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Erdoğan ile Şimşek ikinci kez görüşecek

Toygun Atilla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’i ikinci kez görüşmek üzere Türkiye’ye çağırdığını ve Şimşek’in görüşme için yola çıktığını öne sürdü.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:52
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Erdoğan ile Şimşek ikinci kez görüşecek

Erdoğan ile Şimşek ikinci kez görüşecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına geçirmeyi düşündüğü Mehmet Şimşek ile 20 Mart’ta Ankara’daki AKP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmeden olumlu bir sonuç alınamamıştı.

Görüşmenin ardından AKP sözcüsü Ömer Çelik, görüşmenin 'olağan' olduğunu belirterek Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini ifade etmişti.

Patronlar Dünyası’ndaki yazısında Toygun Atilla, 20 Mart’tan beri telefon trafiğinin bitmediğini belirttiği Mehmet Şimşek’in ikinci çağrı üzerine Ankara’nın yolunu tuttuğunu öne sürdü.

Atilla, Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara'da tekrar buluşacağını belirtirken ya yola birlikte devam kararı alınacağına ya da bu konuyu bir daha gündeme getirmemek üzere yolların ayrılacağına dikkat çekti.

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