Erdoğan imzaladı. Genç kart uygulaması resmen başladı. Başvurular e - Devlet'ten yapılacak

Reyhan Altay Aşan
Erdoğan imzaladı. Genç kart uygulaması resmen başladı. Başvurular e - Devlet'ten yapılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "GençKart" uygulamasının Resmi Gazetede duyuruldu. Uygulama resmen başladı. Başvurular e Devlet üzerinden yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "GençKart" uygulaması ile sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini duyurdu.

Bakan Ersoy’un ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilecek.

18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz."

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