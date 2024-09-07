Erdoğan imzaladı. Mal varlıkları donduruldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan imzaladı. Mal varlıkları donduruldu

Yabancı devletler talep etti. 16 kişinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Türkiye yabancı devletlerin talepleri üzerine terör örgütlerine finansman sağladığı gerekçesiyle 16 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla terör örgütlerine finansman sağladığı gerekçesiyle 16 kişinin mal varlığı dolduruldu.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ve terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin bulunması karara gerekçe gösterildi.

Karar, söz konusu kişiler hakkında mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletçe 1 yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde yürürlükten kaldırılabilecek.

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