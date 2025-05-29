Erdoğan imzasıyla HSK'ya 4 yeni isim atandı

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Erdoğan imzasıyla HSK'ya 4 yeni isim atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 yeni üye atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre; Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, HSK'nin yeni üyeleri olarak atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yeni üyelerin atanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, HSK üyesi olarak atandı.

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, yeni HSK üyesi oldu.

Geçen hafta da TBMM Genel Kurulu'nda, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki, HSK üyesi olarak seçilmişti.

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