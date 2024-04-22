Erdoğan Irak'a hareket etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan Irak'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak’a seyahat etti.

Atatürk Havalimanı’ndan saat 09.15’te Irak’a doğru uçuşa geçen Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan’ın yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da bulunuyordu.

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Gün boyunca sürecek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat’ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelecek. Erdoğan ve Sudani’nin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi ve iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Erdoğan, daha sonra programına Erbil’de devam edecek ziyaretlerle devam edecek.

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