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  • Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıkladı. 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik

Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıkladı. 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:29
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Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıkladı. 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik

Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıkladı. 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik
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2022'nin son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. İç ve dış gelişmelerin ele alındığı toplantıda başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmak üzere kritik başlıklar ele alındı.

Saat 15:50 sıralarında başlayan Toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Birazdan doğalgazla ilgili yeni müjdelerimizi paylaşacağız.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI

Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.

"EYT'Yİ YAKINDA TAMAMLIYORUZ"

Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak.

"FIRSATÇILARA İZİN VERMEYİZ"

Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz. Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir.

"AMACIMIZ 2024'TE TEK HANELİ ENFLASYON"

Enflasyonu 2023 sonuna kadar yüzde 30'un altına düşürmek istiyoruz. Amacımız 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmak."

KARADENİZ'DE YENİ DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFETTİK

Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık. 

Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti.

Yeni keşfi Sakarya gaz sistemine bağlayacağız.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.

Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.

GÜBRE VE YEM FİYATLARI

Gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan, karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ

Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak Aile Destek Programı ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz."

 

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Varan 9
26.12.2022 21:58
9. Milliyet: Karadeniz, petrol ve doğalgazda yeni merkez (10 Mart 2013)  
 
Varan 8
26.12.2022 21:57
8. Bakan Yıldız: Petrol bulduk ama çıkaramıyoruz (25 Ağustos 2012)  
 
Varan 6
26.12.2022 21:56
6. AA: Yeni doğalgaz rezervi bulundu (17 Haziran 2010)  
 
TÜM YORUMLAR (46)
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