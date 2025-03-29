Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Kaynak: DHA
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti." ifadelerine yer verildi.

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