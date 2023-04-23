Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu 'Alevi' videosu üzerinden hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dönemi SSK'sının videosuna bakın. Hali görüyorsunuz Bay Bay Kemal bu rezaletin, sefaletin sebebisin. Buna 5 tane koyun verin kaybeder gelir. Bu sıkıntıları beraberce çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosunu da hedef alan Erdoğan şunları söyledi:

"İYİ Parti LGBT'ci. Bunlar LGBT'ci. Bizim için aile kutsaldır. Bunlar için öyle bir dert yok. Gelince Diyanet İşleri'ni kaldıracaklarmış. Siz ne hayasızsınız. Bugüne kadar nerdeydin Bay Bay Kemal şimdi camide geziyor. Kürt kardeşlerimi tahrik etmeye çalışıyor. Kürt kardeşlerim sicilini bildikleri bu zata kanmayacak. kalkıp mezhebini öne attı. Bu zatı kimse böyle itham etmedi. Neden yaşın 70'e geldikten sonra mezhebinle kamuoyunun karşısına çıktın. Bizim alevilik, sünnilik, şiilik diye dinimiz yok tek dinimiz İslam."

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

"Sakarya 14 Mayıs'ta muhalefete dersini verecek. 21 sene değil, 40 yıl dik durduk. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik.

Bu yıl depremler nedeniyle Ramazan ayını ve bayramı buruk karşıladık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez deprem bölgesine gittik, birileri ise turist olarak gitti. Biz iş yapmaya gittik.

Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını daha hızlı sarıyor. Depremin 75. gününde ilk köy evlerini teslim etmeyi başaracak bir süratle çalıştık.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM" MESAJI

İstanbul'da riskli konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza dönüşüm bedelinin yarısını hibe olarak veriyor, kalan yarısına da çok uygun şartlarda borçlanma imkânı getiriyoruz. İnşallah her yıl 300 bin konutu bu şekilde dönüştürerek 5 yılda İstanbul'daki riskli yapıların tümünü yenilemeyi hedefliyoruz. Ülkemizin tamamındaki riskli yapıları dönüştürecek çalışmaları da ihmal etmiyoruz.

"7'Lİ MASA İYİCE DAĞITTI"

Bay bay Kemal Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş veya getirmiş. Eroin, esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, bu teröristlerin parlamentodaki uzantılarıyla... O kapalı kapılar arkasında acaba ne görüştü? Açıklayamaz. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değil. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değil. Bay bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor? Aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı.

"TCG ANADOLU İLE İZMİR'DEN FARKLI MESAJLAR VERECEĞİZ"

TCG Anadolu gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. Fazla teferruata girmeyeyim. İnşallah oradan TCG Anadolu ile farklı mesajlar vereceğiz. TCG Anadolu'ya maket gemi diyen bu 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı şu ana kadar bu gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Bu insanlar saatlerce kuyrukta beklediler.

"TCG ANADOLU'NUN 2 KAT BÜYÜĞÜ İÇİN BELLİ ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

İnşallah 14 Mayıs'ta bu görevi bize vermeniz halinde 2. adım, bu uçağın 2 kat büyüklüğündeki uçağın ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptık. Onun 2 kat büyüklüğündeki uçak gemisini de inşallah yapacağız. Böylece mavi denizlerde bizim uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak.

Afete hazırlık çalışmalarının yanında diğer alanlarda da ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımlar atıyoruz.

Aile ve Gençlik Bankası"nı kuruyoruz. "Kaynağını nerden bulacaksınız ?" diyenlere; Bay Bay Kemal tefecilerden buluyor, esrarkeşlerden buluyor. Biz kaynağınızı Karadeniz Gazı gibi ülkemizin doğal zenginliklerinden alacağız.

KILIÇDAROĞLU'NU HEFEF ALDI

Benim Kürt kardeşlerim, Rabbimizin hükmü gereği, ayrıma tabi tutulmadan bizim kardeşimizdir.

Bizim Sünnilik, Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim dinimizin tek adı var, o da İslam'dır, dini kimliğimizin tek bir adı var o da Müslümanlıktır.

Niçin yaşın 74'e geldikten sonra, birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun?

Bu zata kimse inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama da maruz bırakmadı."