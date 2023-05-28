Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna gitti

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti.

Veriler, seçim yayın yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanmaya başladı.

O sırada ise, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçtiği öğrenildi.