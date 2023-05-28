Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna gitti

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti.
Veriler, seçim yayın yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanmaya başladı.
O sırada ise, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçtiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti.
Veriler, seçim yayın yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanmaya başladı.
O sırada ise, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçtiği öğrenildi.