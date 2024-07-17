Erdoğan KKTC'ye gidiyor

KKTC Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları çerçevesinde, bando ve mehteran birliklerinin yanı sıra konserler, spor müsabakaları, konferanslar, seminerler ve makale yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da törene katılacak ve birçok gemiyle birlikte geçit töreni yapacak. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekipleri de 20 Temmuz'da gösterilerini sunacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili de KKTC'de olacaklar. Ziyarette Kurtulmuş'a, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Başkanvekilleri de eşlik edecek.

BAHÇELİ DE GİDİYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de kutlamalara katılacak.

ÖZEL DE KIBRIS YOLCUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 174 Kıbrıs Gazisi ile birlikte, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ve dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklerde yer alacaklar.