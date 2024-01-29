Erdoğan Metro açılışında konuştu. Kurum'a destek istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler yaklaştıkça açılışlara katılarak aday gösterdiği belediye başkanlarına destek istemeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, İstanbullulara seslenerek, “Muradınıza ermek istiyorsanız Murat’a sahip çıkacaksınız” açıklamasında bulundu.

Millete tepeden bakanların kaybetmeye mahkum olduklarını ifade eden Erdoğan, Kağıthane’den yerel seçimlerde sandıkları patlatmalarını istedi.

CHP’yi faşist zihniyet olarak eleştiren Erdoğan, muhalefet partileri arasında yaşanan tartışmalara değinerek “Bunlar altılı masada beraber değil miydiler? Ne oldu bunlara şimdi. Birkaç gün öncesine kadar işbirliği görüşmesi yaptığı partilerin, içtikleri çayın dumanı kalkmadan ihanetle suçlamak tam bir siyasi basiretsizlik örneğidir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”

Zorluklara aldırmadan, sorunları gözümüzde büyütmeden, bahane arama kolaycılığına kaçmadan Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda sabırla yürümeyi sürdürüyoruz.

Burada bir kez daha altını çizerek şu hususu ifade etmek isterim; Bizim nazarımızda 85 milyon vatandaşımızın tamamı oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete ve hürmete layıktır. İktidarlarımızın 21 yılı aşkın döneminin hiçbir safhasında belediyelerimizi siyasi rengine göre ayırmadık.

“SİYASİ BASİRETSİZLİK ÖRNEĞİDİR”

31 Mart seçimleri ile ilgili takvim işlemeye başladıkça maskeler düşüyor. Herkesin gerçek niyeti ortaya çıkıyor.

Kimi şehrine aşkla hizmet ettiği, kimin de 5 yıl boyunca 3 dönüm bostan yan gel yat Osman misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Sandıkta millete hesap verme günü yaklaştıkça görüyoruz ki birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı.

Ülkenin ikinci büyük partisinin acemi genel başkanının bir kaç gün önce belediye başkan adayları ile ilgili yaptığı skandal açıklama muhalefette yaşanan panik havasının bir işaretidir.

Neymiş, illerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Bakınız çok açık ve net söylüyorum. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir beyana rastlayamazsınız.

Milli iradeye saygı duyulan hiçbir ülkede muhalefet partisinin çoğulcu demokrasinin gereği olan yarıştan korktuğunu, ürktüğünü, rakiplerinin sayısı karşısında hırçınlaştığını göremezsiniz. Meselenin çok daha vahim tarafı suçladığı partilerin daha 8 ay öncesine kadar beraber Türkiye'yi yönetmeye talip olduğu siyasi yapılar olması.

Bunlar 6'lı masada beraber değiller miydi? Gerekirse 16'lı masa kurarız diyenler bunlar değiller miydi? Ne oldu şimdi olay bu.

Birkaç gün öncesine kadar işbirliği görüşmeleri yaptığı partileri daha içtikleri çayın dumanı kalkmadan ihanetle suçlamak, beraber siyaset yaptığı insanları ihanetle itham etmek tam bir siyasi basiretsizlik örneğidir.