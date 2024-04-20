Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şukri ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şukri'yle görüşmesinde, bölgenin çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail-İran gerginliğinin azaltılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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