Erdoğan mutlu olsun diye bu haberi verdik

Avrupa Komisyonu, 17 Eylül Salı günü nikotin içermeyen yenilikçi ürünler de dahil olmak üzere mevcut sigara yasaklarını açık alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesini gündeme alacak.

Euronews'in ulaştığı belgeye göre, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı tarafından kabul edilecek planlar, kamuya açık yerlerde, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında pasif içiciliğe maruz kalmayı azaltmayı amaçlayan mevcut 2009 yönergelerini daha da kapsamlı hale getirecek.

GENİŞ KAPSAMLI ÇABALARIN BİR PARÇASI

Hala değişikliğe tabi olan taslağın son versiyonu, elektronik sigara gibi yeni tütün ürünlerinin yarattığı sağlık risklerine ilişkin artan endişeleri yansıtarak, kamusal alanları sadece sigara dumanından değil, tüm aerosollerden temizlemeyi amaçlıyor.

Kılavuz ilkeler, yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, üye devletlerin tütün kaynaklı kanseri engellemeye yönelik daha geniş çaplı çabalarının bir parçası olarak sunuluyor.

TÜTÜN LOBİSİYLE YAPILAN GÖRÜŞME

Komisyon'un önerisi, başlangıçta ocak ayında planlanmıştı ancak gecikme yaşandı. Bu durum, AB'nin anti-tütün gündemine olan bağlılığı hakkında endişelere yol açtı.

AB'nin Tütün Vergilendirme Direktifi'ne bağlı bir reform da 2025'e ertelendi ve bazıları, tütün endüstrisinin bu kararları etkileyip etkilemediğini sorguladı.

Aralık 2023'te, AB Ombudsmanı, Komisyon'un tütün endüstrisi lobicileri ile yapılan toplantıları açıklamamasını eleştirdi.

Revize edilen yönergeler, 2040 yılına kadar “tütünsüz bir nesil” oluşturmayı, 2025 yılına kadar tütün kullanımını yüzde 30 oranında azaltmayı ve AB nüfusunun sigara içme oranını sadece yüzde 5'e düşürmeyi hedefleyen Komisyon’un daha geniş Kanseri Yenme Planı’nın bir parçası.

ERDOĞAN DA SİGARAYA SAVAŞ AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olduğu 2009 yılında çıkardığı yasakla, sigaranın kapalı alanda içilmesine engel olmuştu. 2013 yılında çıkarılan bir kanunla da taşıt araçları içinde de sigara içilmesi yasaklanmıştır. Aynı zamanda sigaranın reklamını yapmak, film ve dizilerde sigaranın gösterimi de yasaktır.