Erdoğan NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

İHA

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oturum öncesi zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından resmi olarak karşılandı.

NATO liderleri resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in yanında yer aldı.

Devlet ve hükümet başkanları, aile fotoğrafının ardından zirvenin ilk oturumuna geçti.