Erdoğan Norveç Başbakanı Store ile telefonda görüştü

Bu görüşmede, Türkiye ve Norveç arasındaki ilişkiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki, özellikle Gazze'deki katliamları ve genel olarak küresel ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuku göz ardı eden saldırgan tutumunun son bulması ve bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Norveç'in Filistin'i tanıma kararının, bölgede sürdürülebilir barış, huzur, adalet ve iki devletli çözüm vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirten Erdoğan, bu süreçte gösterdikleri kararlılık ve attıkları doğru adımlar nedeniyle Norveç hükümetini tebrik etti.