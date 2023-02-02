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  • Erdoğan önceden çalışılmış soru pasını doksana taktı. Selvi soruyu sorduktan sonra kendisiyle gurur duydu

Erdoğan önceden çalışılmış soru pasını doksana taktı. Selvi soruyu sorduktan sonra kendisiyle gurur duydu

Erdoğan’a canlı yayınlarda önceden hazırlanmış - çalışılmış sorulara bir yenisi daha eklendi. Yandaşlıkta birinci olmak için yarışan Abdulkadir Selvi, öyle bir soru sordu ki Erdoğan gelen pası 90’a taktı. Videoyu izleyenler “Selvi soruyu sorduktan sonra kendisiyle gurur duydu” demekten kendisini alamadı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:56
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Erdoğan önceden hazırlanmış soru pasını tam doksana taktı

Erdoğan önceden çalışılmış soru pasını doksana taktı. Selvi soruyu sorduktan sonra kendisiyle gurur duydu
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TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ve Taksim'e cami yapılmasının Necmettin Erbakan'ın vaadi olduğunu söyleyen Erdoğan, Erbakan'ın vaatlerini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti anlattı.

"DUR AĞLATMA BİZİ"
Bunun üzerine Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'a, "Siz merhum Erbakan'ın hayallerini gerçekleştirdiniz. Ancak Erbakan'ın partisi sizin yanınızda değil karşınızda" diye sordu. Erdoğan ise "Abdulkadir dur ağlatma bizi" diye yanıt verdi.

"İNSANI CİDDİ MANADA YIKIYOR"
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Karıştırma oraları. Maalesef. Erbakan hocamızın vaatlerini gerçekleştiren olmamıza rağmen, onunla o yolda yürümüş biri olarak... Birilerinin bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada yıkıyor."

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ATA
2.02.2023 17:21
YAV HE HE  
 
Ülkem için
2.02.2023 17:20
Körler sağırlar birbirlerini ağırlar  
 
Ali can Ege
2.02.2023 17:15
Seçim sonrası kamudan reklamlar kesilince göreceğim ben o televizyonları ve gazeteleri. O paraları bulamayacaklar. O maaşları alamayacaklar. O zaman yükseksen derece dönecekler….  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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