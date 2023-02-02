Erdoğan önceden çalışılmış soru pasını doksana taktı. Selvi soruyu sorduktan sonra kendisiyle gurur duydu

TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ve Taksim'e cami yapılmasının Necmettin Erbakan'ın vaadi olduğunu söyleyen Erdoğan, Erbakan'ın vaatlerini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti anlattı.



"DUR AĞLATMA BİZİ"

Bunun üzerine Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'a, "Siz merhum Erbakan'ın hayallerini gerçekleştirdiniz. Ancak Erbakan'ın partisi sizin yanınızda değil karşınızda" diye sordu. Erdoğan ise "Abdulkadir dur ağlatma bizi" diye yanıt verdi.



"İNSANI CİDDİ MANADA YIKIYOR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Karıştırma oraları. Maalesef. Erbakan hocamızın vaatlerini gerçekleştiren olmamıza rağmen, onunla o yolda yürümüş biri olarak... Birilerinin bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada yıkıyor."

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