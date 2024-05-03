Erdoğan-Özel zirvesinde boş koltuk detayı gündem oldu: Mesaj mı verilmeye çalışıldı?

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan-Özel zirvesinde boş koltuk detayı gündem oldu: Mesaj mı verilmeye çalışıldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lider Özel'in 1 buçuk saat süren görüşmesinde basına verilen toplu karede, Erdoğan’ın yanındaki boş sandalye dikkat çekti. AKP’den yapılan açıklamaya göre; boş koltuk ve oturma düzeni herhangi bir anlam içermiyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında beklenen görüşme AKP Genel Merkezi’nde yapıldı.

Görüşmede, Özel'in yanında eski CHP Milletvekili Namık Tan ve Washington Büyükelçisi da yer alırken, AKP heyetinden de Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer aldı.

AKP ile CHP liderlerini 8 yıl sonra bir araya getiren görüşmede oturma düzeni ise dikkat çekti.

Daha önce parti AKP Genel Merkezi'ndeki görüşmelerinde tek başına koltuğa oturan ve konuklarını sağında bulunan kanepede ağırlayan Erdoğan, CHP lideri Özel'i tekli koltukta konuk etti.

Erdoğan’ın sağında yer alan boş koltuk detayı ise dikkat çekti.

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AKP’den yapılan açıklamaya göre; odanın görüşme öncesindeki oturma düzeni korunurken, oturma düzeni ve boş koltuk herhangi bir anlam ifade etmiyor.

Boş koltuk detayı sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

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