Erdoğan sağına Tansu Çilleri aldı Binali Yıldırım’ın tepkisi böyle oldu. İzleyin kendi gözlerinizle görün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane İstanbul Havalimanı metro açılışına katıldı. Törende eski başkbakan Tansu Çiller’in de Erdoğan’ın sağında yer alması dikkat çekerken, eski başbakan Binali Yıldırım‘ın tepkisi kameralara yansıdı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı Kağıthane İstanbul Havalimanı metro açılışına kabinesi ile birlikte katıldı. Törende, eski başbakan Tansu Çiller’in, Erdoğan’ın sağ tarafında yer alması dikkat çekti.

Öte yandan, Binali Yıldırım’ın tepkileri de gözden kaçmadı. Yıldırım, tören sonunda herkesin alkışladığı sırada diğer yöne dönüp etrafına bakarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım’ı alkışlaması için uyardı.