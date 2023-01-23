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  • Erdoğan sağına Tansu Çilleri aldı Binali Yıldırım’ın tepkisi böyle oldu. İzleyin kendi gözlerinizle görün

Erdoğan sağına Tansu Çilleri aldı Binali Yıldırım’ın tepkisi böyle oldu. İzleyin kendi gözlerinizle görün

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da katıldığı metro açılışında dikkat çeken anlar yaşandı. Açılışta Erdoğan’ın yanında eski Başbakanlardan Tansu Çiller yer alırken Binali Yıldırım’ın tepkisi kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:31
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Erdoğan sağına Tansu Çilleri aldı Binali Yıldırım’ın tepkisi böyle oldu

Erdoğan sağına Tansu Çilleri aldı Binali Yıldırım’ın tepkisi böyle oldu. İzleyin kendi gözlerinizle görün
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane İstanbul Havalimanı metro açılışına katıldı. Törende eski başkbakan Tansu Çiller’in de Erdoğan’ın sağında yer alması dikkat çekerken, eski başbakan Binali Yıldırım‘ın tepkisi kameralara yansıdı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı Kağıthane İstanbul Havalimanı metro açılışına kabinesi ile birlikte katıldı. Törende, eski başbakan Tansu Çiller’in, Erdoğan’ın sağ tarafında yer alması dikkat çekti.

Öte yandan, Binali Yıldırım’ın tepkileri de gözden kaçmadı. Yıldırım, tören sonunda herkesin alkışladığı sırada diğer yöne dönüp etrafına bakarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım’ı alkışlaması için uyardı.

 

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ikisinin de zenginliğinin kaynağı benzer
23.01.2023 13:33
Birisinin düğünde takılan takıları diğerinin anasının cikini. Şimdi karun gibi zenginler.  
 
mmt
23.01.2023 13:19
kapasite önemli.  
 
Bülent
23.01.2023 13:15
Bütün akp liler bir gün paçavra gibi bir kenara atılır çünkü onların tek davası menfaatir  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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