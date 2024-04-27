Erdoğan saldırıya uğrayan öğretmeni telefonla aradı

Sarıyer’deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu’nda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.
Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
NE OLMUŞTU
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde bulunan Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu’nda öğretmen N.Ö., sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirdi.
Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye aniden yumruk attı. Hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö., karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Öğretmeni darbeden öğrenci velisi tutuklandı. Velinin öğretmene attığı yumruk güvenlik kamerasına yansıdı.
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